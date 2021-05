Calcio: Veretout, 'la Roma tornerà grande, non credo manchi molto tempo'

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – "La Roma tornerà grande, è solo questione di tempo e non credo ne manchi molto". Il centrocampista della Roma Jordan Veretout è ottimista sul futuro della squadra giallorossa.

"Il club ha cambiato proprietari, hanno grandi ambizioni -aggiunge il 28enne francese in un'intervista a Onzemondial.com-.

Il loro progetto sta iniziando a prendere forma. Con una proprietà nuova non si può cambiare tutto dall'oggi al domani, il miglioramento sarà graduale. Non si può passare dal quinto posto al primo in un campionato solo".