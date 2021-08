Verona, 29 ago. – (Adnkronos) – "Hellas Verona FC censura con sdegno e fermezza qualsiasi atto di violenza o intimidazione, ovunque e da chiunque esso venga perpetrato, esprimendo massima solidarietà al signor Nonis e al figlio". Così in una nota il Verona esprime la propria vicinanza al conduttore televisivo Fabrizio Nonis e al figlio per l’aggressione da parte degli ultras gialloblù in occasione della gara contro l’Inter.