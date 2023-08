Calcio: Verona, ufficiale l'acquisto di Bonazzoli in prestito dalla Salernitana

Verona, 10 ago. - (Adnkronos) - Federico Bonazzoli è un giocatore del Verona. Il 26enne bresciano arriva in prestito dalla Salernitana. A dare l'annuncio ufficiale il club scaligero con una nota sul proprio sito web. "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito...

Verona, 10 ago. – (Adnkronos) – Federico Bonazzoli è un giocatore del Verona. Il 26enne bresciano arriva in prestito dalla Salernitana. A dare l'annuncio ufficiale il club scaligero con una nota sul proprio sito web. "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni – da U.S. Salernitana le prestazioni sportive dell’attaccante Federico Bonazzoli, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 Giugno 2024. Nato il 21 Maggio 1997 a Manerbio, Bonazzoli inizia la sua carriera da calciatore nelle giovanili dell’Inter nel 2004. L’attaccante fa il suo debutto da calciatore professionista a 16 anni, il 4 Dicembre 2013, in un match di Coppa Italia tra Inter e Trapani. Nella stagione successiva, 2014/15, esordisce anche in Serie A ed in Europa League. Nella stessa annata, si aggiudica il premio di “Golden Boy” al Torneo di Viareggio, nel quale risulta essere il miglior marcatore con 5 reti segnate".