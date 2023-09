Calcio: Verratti a Doha per firma con l'Al Arabi, 'sono molto felice, non vedo ora di cominciare'

Calcio: Verratti a Doha per firma con l'Al Arabi, 'sono molto felic...

Doha, 12 set. – (Adnkronos) – Marco Verratti si trova in Qatar, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito con l'Al Arabi prima della firma sul ricco contratto con la società di Doha. "Sono molto felice e non vedo l'ora di cominciare questa stagione -ha detto il trentenne centrocampista della nazionale italiana ad Alkass Tv sport-. Spero che potremo disputare una buona stagione, c'è tanta voglia. Non vedo l'ora di scoprire tutto su questa nuova realtà, dallo stadio ai tifosi fino a società, compagni e allenatori".