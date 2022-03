Calcio: Verratti, 'Svezia? Bisogna sempre andare oltre, faremo due grandi partite'

Firenze, 22 mar. (Adnkronos) – "Può influire il flop contro la Svezia? Nel calcio come nella vita i momenti difficili restano sempre. Il calcio poi è fatto anche di piccoli dettagli, non è sempre uguale. Bisogna accettare di ritrovarsi in queste situazioni: poi le sconfitte come le vittorie resteranno sempre, bisogna sempre andare oltre.

Sono sicuro che faremo due grandi partite e che faremo il massimo". Lo ha detto il centrocampista azzurro del Psg Marco Verratti in conferenza stampa sulla prossima sfida con la Macedonia del Nord nel playoff per l'accesso al mondiale in Qatar. "Sufficienti 5 giorni di recupero? Penso di sì. Anche avessimo giocato il giorno dopo, tutti si sarebbero detti pronti. Ognuno vuole giocare due partite per aiutare questa squadra a raggiungere il suo obiettivo", ha proseguito Verratti sulla possibilità di giocare la sfida decisiva per il Mondiale contro Portogallo o Turchia.

"Ci aspettano due partite importantissime ma bisogna essere fiduciosi, pensare al campo, non a quello che ci aspetta, con entusiasmo, allegria, aiutandoci l'uno con l'altro per vincere entrambe le gare", ha aggiunto il centrocampista del Psg. "La prima delle due gare sarà la più difficile. Siamo qui, siamo pronti, ci alleniamo alla grande perché sappiamo che ci aspetta una grande partita".

Momento difficile per i due giocatori dle Psg lo stesso verratti e Donnarumma dopo l'eliminazione in Champions.

"C'è dispiacere per questa eliminazione, avevamo obiettivi diversi. Siamo concentrati solo su queste due partite. Tutti vogliamo giocare questo Mondiale, dobbiamo fare di tutto".