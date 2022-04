Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Il passaggio al professionismo è per il calcio femminile una grande conquista. Ora tutti insieme al lavoro per trovare le risorse adeguate". Così la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, su twitter dopo il completamento da parte del consiglio federale della Figc delle modifiche normative per il passaggio al professionismo per la Serie A femminile a partire della prossima stagione.