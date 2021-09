Calcio: Vezzali, ‘pubblico al 100%? Dialogo con Cts costante, priorità è far tornare tutto a normalità’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La Serie A chiede di essere ascoltata dal Governo sul ritorno alla capienza al 100% negli stadi? Raccogliendo le istanze del mondo dello sport, ho da subito preso l’impegno di allargare la capienza negli stadi e nei palazzetti.

Il dialogo con il Cts è costante e continuo, è una nostra priorità far tornare tutto alla normalità". Sono le parole del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali all'Adnkronos sulla richiesta della Serie A, ribadita anche oggi dal presidente Paolo Dal Pino, di far tornare la capienza negli stadi al 100%. "Capisco i disagi economici soprattutto per gli sport al chiuso, per questo in parallelo sto lavorando ad una serie di interventi di sostegno di tutto il comparto", ha aggiunto la Vezzali riferendosi a tutti gli impianti sportivi.