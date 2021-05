Calcio: Vezzali, 'pubblico in campionato? Presto per parlarne ma Europei saranno test'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Pubblico per la ripresa del prossimo campionato? Io ritengo sia ancora presto per potersi esprimere, ma gli Europei rappresenteranno un test molto importante. Se i dati continueranno ad essere positivi credo che ci si potrà incontrare con la Figc e le Leghe per studiare come permettere al pubblico di tornare allo stadio e questo vale per tutte le altre discipline e campionati".

Lo ha detto Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. "La presenza del pubblico è davvero importante anche per gli atleti in campo. Creare stadi covid free? Si vedrà, potrebbe essere una soluzione, vedremo", ha aggiunto Vezzali.