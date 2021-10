Calcio: Vialli vince il premio 'Rosa Camuna' della Regione Lombardia

Milano, 6 ott. – (Adnkronos) – Il capo-delegazione della nazionale azzurra di calcio, Gianluca Vialli, ha ricevuto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il premio 'Rosa Camuna', il più importante della Regione. Il governatore ha premiato Vialli alla presenza di Antonio Rossi, sottosegretario della Regione con delega allo Sport, e del presidente della Figc Gabriele Gravina.

Un riconoscimento dovuto non solo al ruolo di capo-delegazione, che l'ex attaccante svolge con precisione e diligenza in azzurro, ma anche per quel che Gianluca Vialli rappresenta per la Nazionale e per tutto il movimento calcistico italiano. Un esempio di educazione e di saggezza, ma anche di forza per come ha saputo affrontare la vita, superando momenti molto difficili.