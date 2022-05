Calcio: Vieri, 'Milan favorito per il titolo, Inter ancora in corsa'

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – "Il Milan è favorito ma l'Inter è ancora in corsa. Può ancora succedere di tutto. L’Atalanta è in grado di vincere contro chiunque, specie in trasferta. E Inzaghi stia attento al Cagliari, che sarà indemoniato per la salvezza". L'ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan Christian Vieri si esprime così sulla corsa scudetto tra le due formazioni meneghine con i rossoneri avanti di due punti e 180' dalla fine.

Alla 'Gazzetta' Vieri assegna poi gli Oscar del campionato. "Portiere: Maignan, un fenomeno. Difensore: Bremer, una iena, ti spacca in due. Centrocampista: Brozovic, una crescita incredibile. Attaccante: Vlahovic, prima di andare alla Juve”.