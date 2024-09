Calcio: Vinicius, 'se Spagna non sradica razzismo da campi no a Coppa del Mondo del 2030'

Madrid, 4 set. (Adnkronos) – L'ala brasiliana del Real Madrid Vinicius Jr. afferma che se la Spagna non riuscirà a sradicare il razzismo dai suoi campi da calcio, non dovrebbe essere autorizzata ad ospitare la finale della Coppa del Mondo del 2030 insieme a Portogallo e Marocco. L'attaccante, che è stata vittima di incidenti razzisti ben documentati che hanno coinvolto settori di tifosi a Valencia, Maiorca e dell'Atletico Madrid, ha rilasciato le sue dichiarazioni in un'intervista alla rete televisiva Cnn. "Spero che la Spagna possa evolversi e capire quanto sia grave insultare qualcuno per il colore della sua pelle", ha affermato Vinicius. "Fino al 2030 abbiamo un margine di evoluzione molto ampio, perché se nel 2030 le cose non si evolvono, penso che la Coppa del Mondo dovrebbe essere spostata, perché se il giocatore non si sente a suo agio e non si sente sicuro a giocare in un paese dove può subire insulti razzisti, è un po' complicato", ha aggiunto.

Il giocatore, che è stato accostato all'interesse dell'Arabia Saudita durante l'estate, ha insistito sul fatto di voler "fare tutto il possibile per cambiare le cose, perché ci sono molte persone in Spagna, la maggioranza, che non sono razziste. Un piccolo gruppo lo è, il che finisce per intaccare l'immagine di un paese in cui è molto bello vivere. Amo la Spagna, ci sono le migliori condizioni per vivere qui con la mia famiglia. Speriamo che le cose possano evolversi di più, si sono già evolute finora, ma possono evolversi molto di più ed entro il 2030 i casi di razzismo possono e devono diminuire", ha insistito. Le parole di Vinicius giungono un giorno dopo che i procuratori di Madrid hanno aperto un caso contro un tifoso dell'Atletico Madrid per aver rivolto cori da scimmia all'attaccante della nazionale spagnola dell'Athletic Club Bilbao, Nico Williams, durante una partita allo stadio Metropolitano dell'Atletico il 27 aprile.