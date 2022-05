Calcio: Viola, 'contro il Leicester non sembra impossibile, lo stadio stracolmo aiuterà'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Domani semifinale di ritorno di Conference League tra Roma e Leicester all'Olimpico, non c'è bisogno di particolari scaramanzie secondo Ettore Viola, figlio del mitico patron giallorosso Dino: "le scaramanzie lasciano il tempo che trovano, anche ai tempi d'oro di mio padre.

Il Leicester non sembra una squadra impossibile…". Senza contare, dice Viola all'Adnkronos che "sicuramente uno stadio stracolmo di gente e in overbooking secondo me fa parecchio. Con un minimo di accortezza è una partita che si può fare: la magia di Mourinho e quella di uno stadio clamorosamente stracolmo sono una garanzia di portarla a casa".