Calcio: Werder Brema, giocatori eviteranno foto e autografi con i fan a causa del covid

Hannover, 17 ott. (Adnkronos) – I calciatori del Werder Brema non firmeranno più autografi o poseranno per delle foto con i tifosi, poiché il club della Bundesliga mira a ridurre al minimo i rischi di infezione da coronavirus. Il Brema ha fatto questo annuncio oggi, citando "l'aumento dei tassi di infezione da covid-19" e ha specificato che non pubblicherà più nemmeno i programmi di allenamento per impedire ai fan di radunarsi.

La squadra tedesca aveva anche annullato un viaggio programmato in un parco di divertimenti locale lo scorso fine settimana per questo motivo. Il numero di contagi da coronavirus in Bundesliga è nuovamente aumentato nelle ultime settimane e diversi club sono stati colpiti. Al Bayern Monaco, diversi giocatori sono risultati positivi, tra cui Manuel Neuer, Leon Goretzka e Thomas Müller. La Federcalcio tedesca ha formulato raccomandazioni alle squadre tedesche, che tuttavia non sono vincolanti.