Calcio: Wijnaldum, 'se il Psg vuole tenermi resto, Mourinho fantastico con me'

Parigi, 22 giu. – (Adnkronos) – "Il mio futuro non lo conosco ancora. Devo vedere il Psg, ci sono molte cose da chiarire e poi vedremo. Sui media si legge che ci sarà un nuovo allenatore, ma non sembra del tutto chiaro". Così Georginio Wijnaldum in un'intervista a L'Equipe in merito al suo futuro, dopo l'anno in prestito alla Roma, con il club giallorosso che a oggi non sembra intenzionato a riscattarlo. E quando gli viene chiesto cosa farebbe se il Psg annunciasse di volerlo tenere, ha risposto: "Accetterei di tornare per restare se me lo chiedessero". Parlando dell'esperienza alla Roma, invece, ha aggiunto: "E' stata una stagione breve dopo l'infortunio alla tibia. È durata solo tre mesi e mezzo. Sono tornato a Roma a dicembre, dopo essere stato in Olanda per la riabilitazione, ma il club mi ha aiutato molto in questo periodo e mi è piaciuto molto giocare lì". Mentre parlando di José Mourinho ha concluso: "La gente non lo conosce. Si dicono tante cose su di lui, ma è stato fantastico con me. Quando avevo bisogno di lui, potevo contare su di lui. Sono un calciatore migliore dopo che mi ha allenato".