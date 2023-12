Calcio: Yildiz,'non riesco a capacitarmi del gol, esultanza presa da Del Piero'

Frosinone, 23 dic. – (Adnkronos) – "Il gol è una cosa troppo grande e non riesco ancora a capacitarmi. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò. Ringrazio il mister per avermi dato questa chance. Esultanza? Era ispirata a una leggenda come Del Piero, l'ho fatta anche in nazionale". Così l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 a Frosinone, dove ha segnato il suo primo gol in Serie A, all'esordio dal 1'. "Allegri per me è un grande allenatore e gli devo tantissimo. Lui è il boss: quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l'ho subito ascoltato. Ieri mi ha detto che avrei giocato titolare per l'infortunio di Chiesa. Stanotte ho dormito bene perché ho fiducia in me stesso e ho fatto tutto come al solito. Il mio idolo? Zidane e Del Piero per quanto riguarda la Juve. Mi piacciono anche Messi e Ronaldo, in generale quelli bravi".