Calcio: Zakaria, 'Juve passo in avanti per la mia carriera, sono pronto a giocare subito'

Torino, 2 feb. – (Adnkronos) – "Ho scelto la Juve perché è uno dei club che mi ha sempre fatto sognare. Per me è davvero un sogno, ho pensato fosse la scelta giusta per la mia carriera. L'impressione è stata eccezionale, la squadra è molto forte, mi son trovato subito bene con giocatori e allenatore, l'atmosfera è buona.

Rispetto al Borussia è un grande passo in avanti". Così il centrocampista della Juventus Denis Zakaria nella conferenza stampa di presentazione.

"Sono un centrocampista naturale, senza una posizione precisa -prosegue il 25enne svizzero-. Se dovessi descrivermi direi che amo giocare in avanti, pressare, recuperare il pallone e difendere. Mi definirei un giocatore completo".

"Con mister Allegri abbiamo parlato, mi ha detto più o meno cosa si aspetta da me ma non abbiamo ancora discusso i dettagli.

Fisicamente sto bene, mi sono già allenato due volte, comincio a prendere le misure e se l'allenatore avrà bisogno di me sono già pronto a scendere in campo domenica", conclude Zakaria.