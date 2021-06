Calcio: Zampa ricorda scudetto Roma, 'il coronamento di un sogno'**

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "Il ricordo che ho è quello di un anno straordinario. Io ho avuto al fortuna di viverlo sia da radiocronista che da speaker. Il coronamento di un sogno per il quale tutti noi dobbiamo dire grazie a Franco Sensi".

Questo il ricordo del terzo scudetto della Roma di Carlo Zampa, storico radiocronista giallorosso e speaker ufficiale della Roma in quell'anno, all'Adnkronos, a 20 anni di distanza dal quel 17 giugno 2001. "Un mio amico aveva affittato un camion già dalla settimana prima con altoparlanti e quant'altro -racconta Zampa- e alle 3 di mattina mi portò a piazza Testaccio, mi fece ripetere al microfono la formazione di Roma-Parma e in pochi secondi la piazza si trasformò in un piccolo Olimpico.

Tornai a casa che era praticamente l'alba, fu indimenticabile".