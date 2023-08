Calcio: Zangrillo, 'il Var sul maxischermo è proibito, ma non in qualche stadio...'

Calcio: Zangrillo, 'il Var sul maxischermo è proibito, ma non in ...

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – "Il Var sul maxischermo è una delle tante cose proibite dai regolamenti vigenti ma possibili in qualche stadio, diciamo così…". Lo scrive su X il presidente del Genoa Alberto Zangrillo in merito alla trasmissione delle immagini dell'episodio Zaccagni-Bani, per cui la Lazio chiedeva un rigore e che sono state trasmesse sugli schermi dello stadio Olimpico ieri sera.