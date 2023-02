Calcio: Zaniolo verso il Galatasaray, nel pomeriggio la partenza per la Turchia

Roma, 7 feb.

– (Adnkronos) – Nicolò Zaniolo al Galatasaray, adesso ci siamo. Dopo i contatti avviati da giorni tra la Roma e il club turco, l'affare è arrivato alle battute finali. Nonostante il terremoto che ha devastato la parte del confine tra Turchia e Siria abbia rallentato la trattativa, le parti sono rimaste in contatto anche nella notte per limare gli ultimi dettagli e per giungere a un'intesa totale: sono state sistemate le questioni contrattuali e, secondo quanto riporta Sky Sport, nel pomeriggio di oggi, martedì 7 febbraio, è prevista la partenza di Zaniolo per la Turchia.

Il Galatasaray ha battuto la concorrenza offrendo 15 milioni più 7 di bonus, mentre la Roma contava di strappare 2-3 milioni in più dopo l'inserimento del Fenerbache. Per Zaniolo è pronto un quadriennale a 3,5 milioni netti più bonus, con una clausola rescissoria di 35 milioni che lo rende appetibile sul mercato. Ora manca solo la partenza, che avverrà nel pomeriggio, poi il classe '99 sarà pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Turchia.