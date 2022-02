Calcio: Zappavigna (ultras Roma), 'troppe discriminazioni negli stadi, bisogna tutelare tutti'**

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – "Condivido pienamente la decisione di riaprire gli stadi al 100%, anche perché limitare gli ingressi al 50%, o con un numero prestabilito di 5mila persone, non vuol dire fare una distinzione equa". Lo dice all'Andnkronos, Guido Zappavigna, ex ultrà uno dei capi dei Boys della Roma commentando la riapertura graduale degli stadi fino al raggiungimento della capienza massima entro marzo.

"Infatti in diversi strutture -prosegue Zappavigna- come ad esempio al Bentegodi di Verona, c'è stata una gestione pessima dei controlli, con persone ammassate sugli spalti e senza mascherine, proprio per mancanza di spazio e posti. Bisogna aumentare le misure di sicurezza e contingentare gli ingressi senza discriminare i tifosi che frequentano stadi con capienza minima", conclude.