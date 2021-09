Calcio: Zhang carica l'Inter, 'giocate con coraggio e date sempre il massimo'

Milano, 14 set. – (Adnkronos) – Il Presidente dell'Inter Steven Zhang ha riunito questa mattina, in via telematica, al Suning training center, tutta la squadra, il mister Simone Inzaghi e l’intera area tecnica, alla presenza del Ceo sport Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio, per un discorso motivazionale alla vigilia della nuova avventura in Champions League.

Zhang ha ribadito l’impegno e la volontà di mantenere l’Inter competitiva in tutte le manifestazioni e l’obiettivo di continuare a vincere. Ha chiesto alla squadra di giocare con coraggio, libera da pressioni, di dare sempre il massimo sul campo contro ogni avversario.

Infine, il presidente ha voluto dare il benvenuto a tutti i nuovi giocatori che da quest’anno si sono uniti al gruppo Campione d’Italia, ribadendo le responsabilità e i valori che chi indossa la maglia nerazzurra deve sempre rappresentare, nel rispetto del blasone del club e dei milioni di suoi sostenitori in tutto il mondo.