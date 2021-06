Calcio: Zhang, 'non c'è stata alcuna offerta per acquistare l'Inter'

Milano, 6 giu. – (Adnkronos) – "Non è vero, non c’è stata alcuna offerta per l’acquisto del club. E d’altra parte noi cercavamo altro. In questa fase post pandemica non è facile trovare gruppi disposti a investire nel calcio, che è attualmente un sistema in cui si perdono molti soldi ogni anno".

Così il presidente dell'Inter Steven Zhang nel corso di un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. "Il nostro obiettivo adesso è ritrovare un equilibrio finanziario attraverso il ridimensionamento dei costi, altrimenti non si troveranno mai nuovi investitori", aggiunge il numero uno del club nerazzurro.