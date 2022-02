Calcio: Zoff, 'giusto che Buffon continui, e grazie per gli auguri'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Si vede che si diverte ancora e fa benissimo, mi fa molto piacere". Lo dice Dino Zoff, nel giorno del suo 80esimo compleanno, commentando il rinnovo in porta al Parma di Gigi Buffon: "è giusto che continui -dice Zoff all'Adnkronos-, è perfetto".

E proprio per la ricorrenza del mitico n.1 di Spagna '82 Buffon manda gli auguri via Twitter: "Per tutti i portieri, quelli della mia generazione e quelli più giovani, Dino Zoff è stato, è ancora e sarà per sempre un modello da seguire. Tanti auguri Mito". E Zoff risponde ridendo con un semplice "grazie".