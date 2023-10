Calcio: Zoff, 'scommesse? Nostro mondo non fa bella figura ma evitare processi sommari'

Calcio: Zoff, 'scommesse? Nostro mondo non fa bella figura ma evitare pr...

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – "Di sicuro il mondo del calcio non fa una bella figura ma io aspetterei a mettere alla gogna 3 o 4 ragazzi. Aspettiamo la chiusura delle indagini e che il quadro sia più chiaro. Vedremo quante persone saranno davvero coinvolte e a che titolo. Evitiamo processi sommari". Così all'Adnkronos la leggenda del calcio italiano Dino Zoff in merito al caso scommesse che al momento vede coinvolti Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, accusati di aver scommesso su siti illegali. "La ludopatia è un problema che non riguarda solo il mondo del calcio ma purtroppo tante persone, è un problema sociale", aggiunge il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982.