Calcio: Zoff, 'vendita Juventus? Sarebbe tragica, Agnelli una istituzione'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "La vendita della Juventus da parte della famiglia Agnelli sarebbe tragica, perché loro rappresentano un'istituzione del Paese. Il mondo cambia ma gli Agnelli rimangono gli Agnelli, loro sono stati la Juventus". Lo ha detto l'ex portiere della Juventus Dino Zoff a Radio Anch'io Sport, commentando le indiscrezioni pubblicate oggi da "Il Giornale" circa la possibile vendita del club torinese. "Se dovesse succedere ciò rimarrei deluso: per me la tradizione vale, non è una cosa da cambiare perché cambia il tempo. Vendere anche la Juventus sarebbe troppo".