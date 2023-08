Calciomercato, incidente in diretta per Di Marzio: arriva la Strega Aga

Incidente in diretta per Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Calciomercato – L’originale. L’esperto di mercato è stato sorpreso alle spalle da una certa Strega Aga proprio mentre era in servizio.

Fuori programma divertente nel corso di Calciomercato – L’originale, format sportivo in onda su Sky. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato della pay-per-view, era in collegamento con lo studio, quando è stato sorpreso alle spalle da una donna mascherata che si è presentata come Strega Aga. L’incidente in diretta ha divertito tutti, presenti in trasmissione e pubblico da casa.

In collegamento da Piazza Collini a Pinzolo, Di Marzio stava dando gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato, quando è stato interrotto da una tizia che sosteneva di chiamarsi Strega Aga. La donna, vestita come una sorta di fata dei boschi, ha esclamato:

“Dove vai, anima persa? Io sono Aga, la strega, quella che conosce i filtri. Quelli per fare…e per creare…innamoramenti malsani…”.

Gianluca, leggermente in imbarazzo, ha replicato:

“Ma quali innamoramenti malsani, io sono già innamorato. Aiutatemi, aiutatemi”.

Calciomercato: l’incidente di Di Marzio era programmato?

La gag è terminata in pochi minuti, scatenando l’ilarità del conduttore di Calciomercato, Alessandro Bonan, e dell’ospite Beppe Bergomi. La Strega Aga, molto probabilmente, è un’attrice pagata appositamente per mettere in difficoltà Gianluca Di Marzio.