Calciomercato, l’attaccante Andrea Petagna sta per trasferirsi al Monza

Il Napoli è pronto a ufficializzare l'ennesima cessione del suo calciomercato: Andrea Petagna sta per approdare al Monza di Berlusconi

Andrea Petagna al Monza: è solo una questione di ore. L’attaccante scuola calcio Milan, sta per lasciare la squadra di Spalletti, in mezzo ad una vera e propria rivoluzione tecnica. Le visite mediche con il Monza potrebbero essere fissate da domani.

Monza, trovato il nuovo attaccante: dal Napoli arriva Petagna

Andrea Petagna sta per trasferirsi al Monza. L’attaccante classe 1995 potrebbe svolgere le visite mediche per il club di Berlusconi, fresco di promozione storica nella massima serie italiana, già nella giornata di domani. Petagna, si aggiungerà a Pessina e formerà una coppia d’attacco molto pericolosa: il Monza vuole puntare con decisione alla parte sinistra della classifica.

Napoli, che succede? La rivoluzione d’estate

Insigne, Mertens, Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e ora probabimente anche Petagna. Tutti questi giocatori hanno lasciato, o stanno per lasciare, la Campania in questa sessione di mercato. Mister Spelletti si trova di fronte all’ennesima sfida della sua carriera: sarà in grado di ricostruire le fondamenta di un Napoli mai così mutato negli ultimi anni? I nuovi acquisti sembrano interessanti, ma la crescita delle rivali mette in pericolo il rinnovo del posto Champions per il prossimo anno da parte degli azzurri.