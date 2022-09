Lo scenario è definito, l'asso vuole la Champions ma ora non vuole Manchester, ecco quindi l’indiscrezione: Cristiano Ronaldo in prestito secco al Napoli

Terremoto nel calciomercato del Napoli e indiscrezione da infarto per i tifosi partenopei: Cristiano Ronaldo in prestito secco. La notizia-bomba viene riportata da Marca che esclude quindi la cessione di Victor Osimhen. Secondo questo scenario golosissimo il campione portoghese starebbe continuando a pressare per lasciare il Regno Unito, il club del Manchester United e giocare la Champions League.

Cristiano Ronaldo in prestito secco al Napoli

A questo punto la sola opzione per Ronaldo è rappresentata dal Napoli. Pare che il suo agente Jorge Mendes, si stia adoperando per portare a buon fine l’operazione, come? Con la soluzione in prestito secco, senza coinvolgere Victor Osimhen nella trattativa. La notizia spariglia le carte dei “rumors” per cui la trattativa per il possibile passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli era cosa morta.

Chi spinge per l’operazione e chi la cita

Ma Marca, che come media specialistico è “da sempre molto vicino alle vicende del portoghese”, spiega senza remore che Cristiano Ronaldo potrebbe ancora approdare in Italia. Il passaggio del campione lusitano al Napoli potrebbe addirittura avvenire durante il calciomercato 2022 con l’asso pronto a sbarcare allo stadio Maradona a servizio del club in cui l’ex Juve giocherebbe in prestito per poi tornare allo United.