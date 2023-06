Calciomercato Roma, spunta Icardi. Abraham operato: torna tra 9 mesi

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - La Roma costretta a cambiare le strategie di calciomercato dopo le bruttissime notizie sul fronte Tammy Abraham. Il centravanti inglese è stato operato dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro e resterà lontano dai campi per 6-9 mesi. Per ...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – La Roma costretta a cambiare le strategie di calciomercato dopo le bruttissime notizie sul fronte Tammy Abraham. Il centravanti inglese è stato operato dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro e resterà lontano dai campi per 6-9 mesi. Per l'attacco giallorosso spunta il nome di Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha vinto la Super League turca con il Galatasaray, ha guidato la classifica marcatori e ora deve tornare al Psg, proprietario del suo cartellino. Autore di 26 gol e sette assist in 29 presenze, l'attaccante di Rosario è seguito molto da vicino dalla Roma di José Mourinho, finalista nell'ultima Europa League. La Roma in queste ore sta esaminando, come riporta la stampa argentina, la situazione contrattuale del giocatore a Parigi e conta di fare un'offerta ci circa otto milioni di euro.

La squadra francese, che ieri ha comunicato l'addio di Lionel Messi e annuncerà forse l'addio di Neymar (il Manchester United lo sta cercando), vuole vendere Icardi prima della scadenza del contratto (dicembre 2024) e la squadra della capitale italiana è in vantaggio ad altri club per prenderlo. La proprietà qatariota ha un rapporto stretto con i Friedkin, proprietari della Roma, e Mou ha bisogno di un numero 9 in grado di segnare tanti gol per la prossima stagione.

Abraham "è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, effettuato dal dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario dell’As Roma, dottor Massimo Manara, è terminato con successo". Lo spiega il club giallorosso in una nota. "Il calciatore resterà nella clinica londinese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione stabilito dallo staff medico del Club".