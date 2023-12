Calcutta, dopo il debutto a Firenze sold out a Bologna

Roma, 4 dic. (askanews) – Dopo il successo della data zero di Mantova e del debutto a Firenze, è stata la volta di Bologna dove Calcutta ha portato il suo nuovo “Relax Tour” nella città che lo ha adottato, in una Unipol Arena tutta esaurita.

Uno show di 24 canzoni, un mix tra nuove hit, presenti nell’album omonimo che dà il titolo al tour e i grandi classici. Da “2minuti” a “Cosa mi manchi a fare”, “Giro con te”, “Pesto”, “Frosinone”, “Oroscopo”, “Paracetamolo”: brani che in comune hanno il potere di far cantare tutti a squarcia gola. Un viaggio collettivo nella quinta essenza del pop visto attraverso l’anima indipendente di Calcutta, in un concerto che il suo pubblico aspettava da oltre cinque anni.

Il Relax Tour nei palasport – tutto sold-out – prosegue nelle restanti principali città italiane, tra cui la doppia a Roma il 7 e 8 dicembre poi Bari, Napoli, Padova, Torino per concludersi poi con la doppia data di Milano il 18 e il 19 dicembre.

Il cantautore però non si fermerà nel 2023. Sono disponibili, infatti, i biglietti del Relax Tour Estivo 2024, uno spettacolo straordinario che lo vedrà protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Milano Summer Festival e Lucca Summer Festival.