Caldaie a condensazione: i benefici e i modelli in offerta

In tempi di grave crisi economica, sono molti i consumatori che optano per diversi metodi per risparmiare e ridurre l’inquinamento. Uno dei modi migliori è affidarsi alle caldaie a condensazione che permettono di ottenere il massimo dei benefici possibili. Vediamo in che modo e come approfittare delle promozioni vantaggiose.

Caldaie a condensazione

Coloro che volessero installare questo elemento all’interno della propria casa possono approfittare dell’Ecobonus che è utile sia per l’anno in corso, ma anche per quello successivo. Un tipo di bonus che permette agli inquilini e condomini di andare a risparmiare sull’acquisto delle caldaie a condensazione per riscaldare la casa spendendo poco e ottenendo ottimi benefici e vantaggi.

Innanzitutto, è bene sapere che i modelli non sono tutti uguali dal momento che si adeguano alle diverse esigenze di ciascun consumatore in modo da soddisfarle pienamente. Sono varie le tipologie tra cui scegliere: murale, produce acqua calda sanitaria, esattamente come le altre, ma ha costi e consumi decisamente inferiori. Il modello a incasso da posizionare sia all’interno che all’esterno ed è dotato di una struttura anti-gelo per proteggere il macchinario e consente di gestirlo grazie a un telecomando incorporato.

Un tipo di caldaia a condensazione da esterno è adatta per coloro che non hanno molto spazio in casa e, per molti è considerata una scelta migliore, sebbene sia maggiormente esposta alle variazioni climatiche che possono non renderla efficiente. Alcune tipologie godono poi del sistema di acqua comfort in modo da avere sempre l’acqua calda a disposizione in ogni momento e situazione.

Ci sono poi caldaie a condensazione con boiler in acciaio che hanno un funzionamento che ricorda il sistema di acqua comfort, in modo da garantire il giusto quantitativo di acqua utile per la doccia o il bagno. Un metodo particolarmente indicato in caso di una famiglia numerosa.

Caldaie a condensazione: caratteristiche

Sono un modello molto utile non solo in termini di risparmio economico, ma anche perché le caldaie a condensazione sono particolarmente consigliate dal momento che riducono l’inquinamento. Sfruttano la tecnologia che recupera il vapore contenuto nei fiumi di scarico per poi trasformarlo in energia in modo da riscaldare l’acqua in modo da ridurre così l’emissione delle sostanze inquinanti.

Sono realizzate in materiali che sono resistenti e duraturi nel tempo come l’acciaio, la lega in alluminio e il silicio che permette d ottenere la giusta efficienza termica. Riduce l’uso del combustibile in modo da diminuire i costi di gestione e incidere meno sulla bolletta e il bilancio, in generale. Inoltre, garantiscono ottime prestazioni, ma per scegliere un modello invece di un altro, bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti.

La scelta di un modello rispetto a un altro dipende anche dalle dimensioni dell’abitazione e dell’appartamento, in generale. Più è grande l’ambiente e il numero di stanze da riscaldare, maggiore sarà la potenza di questo elemento che si aggira da un minimo di 2 kilowatt sino a un massimo di 35. Ovviamente bisogna considerare anche il luogo di installazione dal momento che le caldaie a condensazione si possono posizionare sia all’interno che all’esterno.

Il tipo di luogo interno ed esterno dipende anche dal modello che si sceglie, compreso il fatto che debba rispondere a determinati requisiti delle disposizioni di legge. Molto dipende anche dalla classe energetica che è data dal livello di efficienza della caldaia. Più alta è la classe energetica e maggiore è il risparmio energetico.

Caldaie a condensazione Amazon

Un apparecchio disponibile sul noto e-commerce di Amazon approfittando di vari sconti e offerte da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano alcune caratteristiche e dettagli. Qui una classifica con i tre migliori modelli di caldaie a condensazione che sono tra le più apprezzate e desiderate dagli utenti con una descrizione di ogni modello.

1)Ariston caldaia a condensazione

Un modello in acciaio inossidabile dotato di display mini LCD che si alimenta a metano o GPL. Adatto per il riscaldamento domestico con protezione gelo e anti-calcare. Un modello che protegge dagli agenti esterni e, grazie al display, permette di accendere o spegnere la caldaia rapidamente e in modo efficiente, oltre che sicuro.

2)Caldaia a condensazione SEMIATEK

Un modello ottimale soprattutto per il rapporto qualità prezzo. Ha consumi energetici limitati, efficiente e sicura da usare. Limita gli sprechi, indicata sia per l’installazione all’aperto che all’esterno dal momento che resiste a una temperatura di – 5°. Disponibile anche nella versione a incasso. Ha un design innovativo e dimensioni compatte.

3)Vaillant caldaia a condensazione

Indicata per una installazione murale all’interno. SI installa facilmente e senza difficoltà. Le prestazioni sono ottimali in modo da rispondere a ogni esigenza. Alimentata a metano, ma è a disposizione un kit per l’alimentazione ad aria propanata o a GPL. Permette di gestire la caldaia anche tramite dispositivi mobili.

Insieme alle caldaie a condensazione, anche alcuni consigli per ridurre i consumi.

