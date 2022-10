Calderoli: accordo sottosegretari? In rapidissima definizione

Roma, 26 ott. (askanews) – “Un problema ce lo avrà lei, noi non ne abbiamo” ha replicato bruscamente ai giornalisti sui problemi per la tenuta del centro-destra, il ministro per gli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, entrando al Senato per l’inizio dei lavori per la fiducia al Governo Meloni.

“Stiamo lavorando e sta arrivando una rapidissima definizione”; ha poi risposto a chi gli chiedeva se è stato raggiunto l’accordo per la lista dei sottosegretari e vice-ministri del nuovo governo.