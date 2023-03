Calderone (Assica): "Così Let’s EAT promuove la corretta informazione"

Milano, 16 mar. -(Adnkronos) - "Il progetto Let’s EAT è uno dei tanti progetti che seguiamo per promuovere l’informazione riguardo i nostri prodotti. In questa occasione lo facciamo in ambito europeo, collaborando con i produttori di frutta greca, al fine di far conoscere i s...

Milano, 16 mar. -(Adnkronos) – "Il progetto Let’s EAT è uno dei tanti progetti che seguiamo per promuovere l’informazione riguardo i nostri prodotti. In questa occasione lo facciamo in ambito europeo, collaborando con i produttori di frutta greca, al fine di far conoscere i salumi italiani. Sono prodotti sicuramente rinomati, ma c’è bisogno di tanta formazione e informazione per descrivere sia i valori nutrizionali e nutritivi che le possibilità di consumo”. Lo ha detto Davide Calderone, direttore dell’Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica), a margine della cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di ‘Reporter del Gusto’, il premio giornalistico ideato e promosso dall’Istituto valorizzazione salumi italiani (Ivsi) che rientra nel progetto ‘Let’s EAT – European Authentic Taste’, la campagna lanciata nel 2021 che tra i suoi ambassador ha lo chef stellato Carlo Cracco.

Proprio il ristorante di Galleria Vittorio Emanuele a Milano ha fatto da cornice alla cerimonia di assegnazione del riconoscimento, che, come sottolinea Calderone, ha una grande rilevanza: “Il coinvolgimento della stampa è molto importante, perché è attraverso di essa che divulghiamo i nostri contenuti e comunicazioni. Abbiamo organizzato questa serata per premiare e riconoscere il lavoro dei giornalisti – ha concluso il direttore dell’Associazione industriali delle carni e dei salumi – che hanno saputo mettere in luce le caratteristiche dei nostri famosi prodotti”.