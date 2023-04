Calderone: bisogna accompagnare al lavoro chi non ce l'ha

Roma, 19 apr. (askanews) – “Il lavoro è centrale nella vita di tutte le persone. Attraverso il lavoro si può costruire una esistenza libera e dignitosa di cui parla la Costituzione. Non c’è crescita senza lavoro equo e regolare e senza riportare al lavoro le nostre donne e i nostri uomini lavoratrici e lavoratori. Guardo con grande interesse il vostro percorso. Attendo nei prossimi giorni dal segretario Cavallaro, al ministero, la sintesi dei vostri lavori congressuali”.

A sottolinearlo è la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo al Congresso nazionale della Cisal.

“Credo che come Paese – ha aggiunto – abbiamo la sfida di attuare il nostro Pnrr, per far sì che i percorsi restino nel tempo come ad esempio le infrastrutture efficienti. Poi ci sono le politiche attive per il lavoro. Vanno accompagnate le persone che il lavoro non ce l’hanno pur in una condizione in cui se valutiamo le indicazioni dei settori produttivi ci sono tanti posti disponibili e lavoratori che non si trovano. C’è quindi anche il tema della formazione, per accompagnare lavoratori e lavoratrici a lavori che ci sono”.