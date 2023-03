Calderone e la Mia al posto del reddito di cittadinanza: "Via ai single, si alle famiglie"

Marina Calderone e la Mia al posto del reddito di cittadinanza, a Repubblica ha detto in sintesi: “Via ai single, si alle famiglie”. La ministra per il Lavoro spiega la sua visione della misura del governo Meloni surrogata del RdC. Lo ha fatto dopo la conferma che il reddito di cittadinanza per gli occupabili sparirà in favore di una indennità di partecipazione alle politiche attive sul lavoro. E i sostegni? Pwer quelli ci sarà la Misura di Inclusione Attiva.

Calderone e la Mia al posto del reddito

E la Calderone avverte che probabilmente alla fine la misura che sostituirà il Rdc non si chiamerà così, non solo, are che la bozza sia stata superata e non dovrebbe esserci neanche il taglio della platea dei sussidiati con un 25% di “vittime”. E i cardini? Basta reddito ai single, più soldi alle famiglie numerose. “Difficile quantificare la platea ora. Non è statica, se lo fosse ricadremmo in una logica di assistenza permanente che ci è costata 25 miliardi in tre anni, senza diminuire la povertà né aumentare l’occupazione. Chi può lavorare deve essere messo in condizione di farlo e uscire quanto prima dalla misura. In questo senso non parlerei di risparmio, ma di platea molto più mobile”. E ancora: “I numeri circolati in questi giorni appartengono a una bozza di lavoro superata: 12 articoli non sono una riforma“.

“Andremo a correggere le storture del Rdc”

E sull’emolumento? “Sicuramente per le famiglie numerose l’Isee terrà conto anche dell’apporto fornito dall’Assegno unico per i figli, in modo tale da ricevere più di ora. Così andiamo a correggere una delle storture del Reddito, segnalate anche dalla Commissione Saraceno: uno strumento che dava troppo al singolo e troppo poco ai nuclei con figli”.