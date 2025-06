Caldo, a Roma i turisti in cerca di bellezza e fresco nei musei

Roma, 30 giu. (askanews) – Arte, cultura, bellezza ma anche aria condizionata. I musei a Roma sono diventati un rifugio che rinfranca non solo lo spirito ma anche il corpo per i turisti alle prese con le visite in città durante la prima ondata di caldo della stagione.