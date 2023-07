Caldo a Roma, Protezione Civile installa punti per distribuire l'acqua

Roma, 18 lug. (askanews) – Per contrastare l’ondata di calore, con i picchi previsti fino a 42 gradi, a Roma la Protezione civile ha installato dei punti di distribuzione dell’acqua vicino ai monumenti più visitati, oltre ovviamente alle 2.500 fontanelle, i famosi “nasoni”, già presenti nella Città eterna. Il direttore del dipartimento Protezione civile di Roma, Giuseppe Napolitano, ad Afp:

“Ci siamo posti il problema di come andare incontro ai bisogni delle persone. Il tema fondamentalmente è questo: fare un’assistenza alla popolazione leggermente diversa, in adesione al sistema sanitario. 28 postazioni in tutta la città”.