Caldo afoso : come difendersi in casa

Dalle persiane abbassate sino a mettere un lenzuolo umido davanti la finestra, sono solo alcuni dei metodi e rimedi per combattere il caldo afoso.

L’estate non è solo sinonimo di belle giornate, vacanze al mare e spiaggia, ma anche di caldo afoso che non tutti riescono a tollerare. Per rinfrescare la casa e soffrire meno il calore, ecco come comportarsi e cosa fare seguendo alcuni utili consigli.

Caldo afoso

Nelle prossime ore, in base a quanto affermano i meteorologi, l’anticiclone africano è pronto a rinforzarsi portando nuovamente giornate cariche di caldo afoso e terribili da sopportare. La massa d’aria calda si farà sentire un po’ in tutta Italia, anche se le regioni della Sicilia e del sud ne risentiranno maggiormente con temperature che toccano i 40°.

Al caldo afoso e alle temperature torride è impossibile resistere, ma si può imparare a tollerarlo seguendo alcuni rimedi e trucchi che possono aiutare. Spesso il caldo afoso e l’umidità portano a sbalzi di temperatura che rischiano di abbatterci. Molte persone, proprio per via dell’umidità e del caldo, si sentono deboli e spossate.

A prescindere dal luogo in cui si trova, è molto importante trovare accorgimenti utili per combattere il caldo afoso ed evitare un colpo di calore. Si consiglia di bere molto, di idratarsi, consumando acqua naturale e bevande fresche, oltre a mangiare frutta di stagione, quale anguria e melone che dissetano e rinfrescano.

Si consiglia di portare sempre con sé una borraccia in borsa in modo da idratarsi consumando piccoli sorsi, ma frequenti nell’arco della giornata. Consumare una dieta leggera, quindi alimenti freschi, come frullati, centrifughe, ma anche succhi di frutta e macedonie che aiutano a idratarsi. Infine, è molto importante bagnarsi i polsi in modo da abbassare la temperatura corporea.

Caldo afoso: come avere la casa fresca

In casa il caldo afoso e l’umidità si fanno sentire maggiormente, ma ci sono suggerimenti e trucchi altrettanto efficaci che possono aiutare a tollerare questa situazione. Rinfrescare la casa è la soluzione migliore per affrontare il caldo nel modo migliore. Prima di uscire, si consiglia di chiudere le tapparelle per aprirle soltanto la sera non appena si torna a casa.

Prima di dormire, far arieggiare la stanza e spalancare le finestre. Si raccomanda di mettere sul cuscino alcune gocce di olio essenziale di lavanda, un rimedio naturale che permette di tenere lontano le zanzare, ma allo stesso tempo di conciliare il sonno.

Si raccomanda l’uso di un ventilatore da soffitto o di un mini condizionatore portatile, quale Artic Cube che permette di abbassare la temperatura corporea di qualche grado, oltre a rinfrescare la casa donando un po’ di refrigerio e di sollievo al caldo afoso di questi giorni e dei mesi estivi a venire. Scegliere delle tende di colore chiaro da appendere alla finestra è un ottimo modo per rimediare al caldo.

Per ridurre l’umidità e il caldo afoso, si consiglia di tenere spenti gli elettrodomestici evitando di tenerli accesi nelle ore più calde. Se si vive in una casa a più piani, meglio aprire le finestre di quelli superiori per poi far salire e uscire aria calda e rinfrescare le altre stanze dell’ambiente domestico. Per combattere il caldo, si può appendere un lenzuolo umido alla finestra semi aperta per un po’ di freschezza negli ambienti domestici.

Caldo afoso: miglior condizionatore portatile

Per ovviare al problema del caldo e rendere l’aria maggiormente respirabile, la soluzione migliore da adottare è munirsi di un bon condizionatore portatile e il migliore, al momento, tra i tanti modelli, è Artic Cube che rinfresca gli ambienti domestici in pochissimo tempo dando un po’ di refrigerio.

Un mini condizionatore portatile, molto facile da usare che sicuramente dona sollievo. Un elettrodomestico potente, efficace e silenzioso al tempo stesso, oltre a essere refrigerante. Molto facile usarlo in quanto basta versare l’acqua nel serbatoio e accenderlo. Ha tre velocità di ventilazione per regolare la potenza. E’ considerato il miglior condizionatore portatile del momento grazie principalmente alla facilità di utilizzo e ai benefici immediati che apporta. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Artic Cube funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. In seguito, l’acqua evapora ed emette aria fredda rinfrescando la casa. Un metodo che non disturba e che si può posizionare in camera da letto in quanto non disturba. Oltre a raffreddare, umidifica e purifica l’ambiente.

Un condizionatore compatto e piccolo, oltre che trasportabile da una stanza all’altra della casa. Un prodotto innovativo che dura a lungo grazie ai filtri dell’acqua che hanno una durata di 8 ore. Artic Cube è sano ed ecologico, non usa refrigeranti chimici o gas. Proprio per questa ragione, è possibile beneficiare di una aria che sia pulita e fresca in ogni momento senza nessuna particella di polvere.

Si può posizionare su un tavolino o la scrivania dell’ufficio per godere di aria fresca. È possibile portarlo anche in viaggio in modo da avere aria fresca in ogni momento. All’interno della confezione si trova il cavo di alimentazione con spina e anche il manuale di istruzioni.

Considerando l’esclusività e originalità di Artic Cube, non si ordina nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove l’utente deve lasciare i suoi dati nel modulo di richiesta e inviare l’ordine. Il condizionatore portatile è in vendita al costo di 59€ per una confezione, ma vi sono anche altre offerte di cui approfittare con le spese di spedizione gratuite. Per il pagamento, si può scegliere tra Paypal, carta di credito o anche in contanti direttamente al corriere alla consegna.

