Caldo afoso in casa: come risolvere con semplici trucchi

Per rendere meno sopportabile il caldo afoso in casa, sono diversi i metodi e suggerimenti utili, come l'acquisto di un buon condizionatore.

Sebbene sia arrivato con un po’ di ritardo, il caldo sta cominciando a farsi sentire con temperature che toccano i 30° e oltre in alcune città. Per proteggersi dalla calura e dal caldo afoso, ecco alcuni rimedi e trucchi da adottare per trovare un minimo di sollievo.

Caldo afoso in casa

Le temperature di questi ultimi giorni si stanno facendo sentire mettendo alla prova anche coloro che sono tra i più temerari. Sopportare la calura eccessiva è molto difficile, soprattutto se si è in casa, ma non impossibile, specie se si mettono in atto alcuni utili consigli e accorgimenti in modo da rendere l’aria maggiormente respirabile. Dal momento che, come affermano i meteorologi, sono previste nuove ondate di calore e le temperature sono in aumento, è bene non farsi trovare impreparati per saper fronteggiare l’afa.

Per riuscire a sopportare il caldo afoso in casa, si consiglia di chiudere le tapparelle nelle ore più calde della giornata e aprirle soltanto la sera. In questo modo si riesce a rinfrescare l’aria negli ambienti interni della casa e trovare un po’ di fresco e pace dal caldo insopportabile di questi giorni e dei prossimi mesi a seguire.

Prima di tutto, è bene schermare le finestre con tende e veneziane o anche degli oscuranti esterni in modo da proteggersi dai raggi solari che, nelle ore tra le 11 e le 14 picchiano maggiormente. Aprire le finestre soltanto al mattino è molto importante in quanto permette di favorire il ricambio dell’aria e stimola la ventilazione.

Per sopportare il caldo afoso e avere un minimo di sollievo, è possibile anche acquistare un buon condizionatore e il migliore, in questo momento, è sicuramente Artic Cube che rinfresca gli ambienti di casa dalla terribile arsura. Nel caso di un condizionatore, è consigliabile regolare la temperatura a 26-28° in modo da evitare sbalzi di temperatura.

Caldo afoso in casa: consigli

Nel momento in cui il caldo comincia a farsi sentire, soprattutto in casa, è bene adottare dei piccoli accorgimenti e trucchi per renderlo meno tollerabile. Dall’alimentazione ai vestiti, quindi è possibile trovare dei consigli molto semplici e facili da mettere in pratica. Se si sta pensando di acquistare un condizionatore, meglio optare per un modello che faccia risparmiare, non solo in termini di energia, ma anche economico, come Artic Cube.

Una cosa importante è bere molto. Si consiglia di assumere almeno due litri di acqua al giorno, possibilmente naturale in modo da non disidratarsi evitando le bevande gassate e caffè, oltre agli alcolici e alle bibite troppo fredde in quanto si corre il rischio di una congestione. Infine, è molto importante seguire una alimentazione equilibrata.

Consumare frutta e verdura è fondamentale per sopportare il caldo in quanto questi alimenti contengono vitamine e sali minerali che risultano essere importanti per il fabbisogno dell’organismo, in generale. No ai cibi ipercalorici, ai fritti e alle carni grasse, ma si consiglia di optare per delle insalate o anche un sorbetto come spuntino per la merenda.

Si consiglia di indossare sia in casa, ma anche all’aperto, indumenti leggeri come fibra e cotone evitando abiti troppo scuri o attillati.

Caldo afoso in casa: miglior condizionatore

