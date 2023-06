Caldo bollente: come rinfrescare la casa

Per affrontare il caldo bollente, oltre a chiudere tapparelle e finestre, un rinfrescatore come Air Cooler è la soluzione migliore.

Con le giornate calde e le temperature particolarmente elevate e intense, è bene prepararsi. Infatti, alcune regioni del nord dovranno affrontare una cappa di afa e umidità, oltre che di caldo bollente che si sentirà molto anche in casa. Per evitare che la casa si trasformi in un forno per il calore eccessivo, vediamo come fare e le soluzioni migliori.

Caldo bollente

Dopo giorni e settimane di pioggia, sembra che, in base alle ultime previsioni meteo, il caldo bollente è giunto con temperature che si aggirano intorno ai 30° circa e, in alcune regioni, soprattutto al sud, come Sicilia o Sardegna, potrebbe anche toccare punte di 40°. Un’estate e un giugno che si preannuncia davvero torrido con una umidità molto alta.

Il fenomeno de El Nino è finalmente arrivato e sicuramente i picchi di caldo del mese di giugno toccano cifre e momenti importanti. Il tempo sarà ancora stabile e soleggiato in buona parte di Italia, anche se in alcune zone sono previsti annuvolamenti e nubi sparse che potranno sicuramente causare fenomeni di instabilità in alcune regioni.

Nella giornata di mercoledì 27 giugno e nei giorni seguenti, il caldo bollente si farà inevitabilmente sentire con temperature e valori al di sopra della norma. Infatti, le temperature arriveranno fino ai 32° circa, con le regioni del nord ovest e della Sardegna che potranno arrivare a cifre molto alte, fino a 32-34°, anche se il meteo preannuncia giornate di pioggia che potrebbero portare un po’ di frescura.

Insomma, il mese di giugno è quasi agli sgoccioli, ma le temperature del periodo saranno molto alte e sicuramente non daranno tregua agli italiani che dovranno soffrire il caldo e l’alta umidità.

Caldo bollente: cosa fare

Con il caldo bollente che sta per giungere un po’ in tutta Italia, con temperature bollenti in alcune zone, conviene proteggersi nel modo migliore. Con le temperature molto elevate, la casa rischia di trasformarsi in una vera e propria bolla di calore e, per mantenerla fresca, bisogna adottare alcuni utili accorgimenti e situazioni valide.

Sono diversi i consigli che aiutano a tollerare le alte temperature in casa senza tanti sprechi e provando a risparmiare. Chiudere le finestre o tenerle abbassate durante le ore più calde sicuramente aiuta a non far entrare troppo il sole e il calore. Le finestre si possono lasciare aperte al mattino o durante la notte per far circolare aria fresca.

Dal momento che anche l’umidità accompagna il caldo bollente,è possibile limitarla con scelte intelligenti. Per esempio, la doccia o il bucato si possono fare durante le ore fresche della giornata in modo da evitare la formazione di vapore e, quindi, avere meno caldo. Si può anche optare per una soluzione come Artic Cube, un condizionatore che elimina l’umidità.

L’uso di tende chiare da mettere al balcone o in terrazzo, insieme anche a delle zanzariere, possono sicuramente contribuire a schermare la luce del sole e quindi dare un po’ più di freschezza all’ambiente. Un ombrellone da posizionare in terrazzo aiuta a creare delle zone d’ombra e non avvertire troppo i forti raggi del sole.

Caldo bollente: miglior rinfrescatore d’aria

Per riuscire ad attenuare il caldo bollente che sta per giungere, oltre alle raccomandazioni, potrebbe essere utile l’acquisto di un elettrodomestico come un rinfrescatore d’aria e il migliore, in questo settore, è proprio Air Cooler, un sistema refrigerante e rinfrescante per la propria casa. Un sistema che è in grado di far fronte a tre funzioni: rinfrescatore, ma anche purificatore e umidificatore.

Quindi, tre funzioni in un solo prodotto. Si distingue per un design moderno, elegante e minimalista al tempo stesso. Inoltre, non ha tubi o fili per cui non risulta essere particolarmente ingombrante. Si caratterizza per una tecnologia a propietaria filtrante che permette di filtrare ogni particella di impurità, anche le più piccole garantendo così una casa fresca e pulita in maniera efficiente.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha costi esosi per cui non si va incontro a un aumento considerevole della bolletta. Un rinfrescatore d’aria come Air Cooler dona ambienti sani grazie al suo continuo flusso che invia aria fresca e refrigerante. Un modello che non causa fastidi o rumori ed è dotato di telecomando con cui regolare la potenza e le tre velocità di cui dispone.

La soluzione ideale da usare con un pannello touch e un serbatoio d’acqua alquanto capiente, di cui sono comprese le 4 bottigliette da freezer nella confezione.

Per poter acquistare questo dispositivo bisogna soltanto che il consumatore si colleghi alla pagina ufficiale del prodotto dal momento che è possibile trovare una formula originale ed esclusiva diffidando così delle imitazioni. Ha un costo di 139,99€ invece di 169,99 registrandosi sul modulo della pagina con i propri dati. Il pagamento avviene tramite le modalità a scelta dell’operatore, ovvero Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere quando giunge a casa per la consegna del prodotto.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.