Caldo di fine agosto in casa: come trovare refrigerio

Il caldo di fine agosto è destinato ad aumentare con temperature elevate, ma i giusti suggerimenti come chiudere le persiane, rinfresca l'ambiente.

A differenza di altri anni in cui il mese di agosto si caratterizzava per temporali e acquazzoni, questa estate sembra che il caldo non voglia andare via. Per fine agosto, secondo il parere dei meteorologi, si prospettano giornate particolarmente afose e soleggiate difficili da tollerare. Vediamo come correre ai ripari.

Caldo di fine agosto

In questi giorni, le temperature si sono notevolmente abbassate. In alcune regioni di Italia, sono giunti anche degli acquazzoni e temporali che hanno portato un po’ di aria fresca dall’arsura estiva. Purtroppo, in base a quanto affermano i meteorologi, sembra che il caldo non sia ancora cessato e verso la fine del mese si assiste a un cambiamento molto importante.

Nel corso della prossima settimana, quindi verso la fine del mese di agosto, le temperature potrebbero subire una accelerata. Sembra che il caldo africano sia nuovamente sul punto di tornare, mettendo a serio rischio la salute di ognuno dei noi. Insomma, l’estate è ancora lunga dal termine, almeno per quanto riguarda le condizioni meteo.

Si prospettano giorni particolarmente soleggiati, anche se le temperature non toccheranno i 40° dei mesi di giugno e luglio. Sembra che l’afa e l’umidità saranno solo un lontano ricordo. Alla fine di agosto, tornerà l’anticiclone africano con il termometro che potrebbe toccare temperature tra i 36 e i 38° con una ondata di caldo eccessiva e anomala.

Un clima di caldo che riguarderà un po’ tutta Italia con le temperature che saranno più alte al settentrione, nella zona padana e a sud del Po. Insomma, bisognerà ancora soffrire un po’ prima dell’arrivo di temperature più lievi e fresche. Se così dovesse essere, l’estate 2022 si rivela essere la più calda di sempre.

Caldo di fine agosto in casa: consigli

Siccome il caldo non accenna a placarsi e la fine di agosto prevede una nuova ondata di calore e afa, è bene cercare di correre ai ripari optando per soluzioni e accorgimenti utili per non soccombere. All’interno dell’ambiente domestico, il caldo può essere davvero opprimente, ma ci sono alcuni modi per rinfrescare la casa e trovare refrigerio.

Chiudere gli infissi, le persiane e le tapparelle è sicuramente la soluzione migliore. Lasciarli aperti equivale a far entrare l’aria calda all’interno e aumentare così la temperatura. Si consiglia di chiuderle soprattutto durante il giorno e lasciarle aperte la sera, quando le temperature scendono di qualche grado in modo da trovare riparo.

L’uso di condizionatori come Artic Cube sono la soluzione ideale, sia per un minor risparmio, ma anche per dare un po’ di freschezza all’ambiente in modo da non soffrire troppo il caldo nella propria casa. Le tende di colore chiaro sono considerate una valida alternativa al calore di fine agosto e danno un po’ di aria fresca.

Le piante rampicanti come l’edera, l’ulivo sono una ottima soluzione poiché fungono da barriera naturale al caldo eccessivo. Una soluzione che si rivela efficace anche per il freddo e il vento del periodo invernale. Sarebbe meglio poi tenere accesi soltanto gli elettrodomestici utili, spegnendo tutti gli altri in modo da non disperdere calore.

Caldo di fine agosto: miglior condizionatore portatile

I metodi, come l’uso di tende di colore chiaro e anche piante rampicanti sono efficaci, ma per rinfrescare l’ambiente di casa e riuscire a tollerare il caldo, è possibile optare per un condizionatore portatile. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Artic Cube, un condizionatore portatile molto piccolo dal design compatto e poco ingombrante.

Un dispositivo che ha ottenuto consensi da parte dei consumatori ed è il miglior alleato contro l’afa estiva. Un elettrodomestico molto facile da usare perché bisogna versare dell’acqua nel serbatoio, collegare l’unità e accenderla. Con questo elettrodomestico si dona freschezza all’ambiente di casa in modo salutare e semplice.

Grazie alla tecnologia, ai benefici, e alla facilità di utilizzo senza installazione, è considerato il miglior condizionatore portatile dell’anno.

Per chi volesse saperne di più, è consigliabile cliccare qui o sulla seguente immagine

Artic Cube funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra all’interno dell’unità, è poi spinta contro il filtro bagnato per evaporare e rilasciare aria fredda che rinfresca la casa. In questo modo, si raffredda l’ambiente domestico in poco tempo. Un apparecchio silenzioso da usare ovunque: dalla cucina alla stanza dei bambini.

I filtri di questo condizionatore portatile durano per diverso tempo prima di essere sostituiti. Non usa particelle di gas o refrigeranti chimici per cui si è certi di avere aria fresca e salubre in ogni momento. Artic Cube non dona solo refrigerio, ma purifica e umidifica l’ambiente. Non funziona bene solo in casa, ma anche all’esterno o in viaggio.

All’interno della confezione si trova il manuale delle istruzioni, il filtro, il cavo di alimentazione e la spina.

Artic Cube non si ordina nei negozi o siti Internet, perché esclusivo e originale. Il consumatore interessato deve digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali per approfittare della promozione di una confezione a 59€ con altre offerte da valutare. Si paga con pagamento anticipato con Paypal o carta di credito, ma anche con contanti al corriere alla consegna del prodotto a casa.