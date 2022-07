Caldo di luglio 2022: come proteggersi e cosa fare

Dall'uso del condizionatore sino agli infissi isolanti o tende termiche, sono le possibili soluzioni per trovare un po' di fresco dal caldo di luglio.

L’estate 2022 potrebbe essere, secondo il parere dei meteorologi, una delle più calde di sempre. Il mese di luglio non fa eccezione per quanto riguarda il caldo con temperature che sfiorano anche i 40°. Trovare refrigerio è possibile e qui consigliamo alcuni metodi e soluzioni valide per un po’ di refrigerio in casa.

Caldo di luglio 2022

Il mese di luglio è cominciato nello stesso modo in cui è terminato giugno. Questo periodo continua a essere davvero intollerabile per quanto riguarda le condizioni meteo. Il caldo continua a farsi sentire con temperature che stanno toccando i 32°-33°, anche se in alcune zone, soprattutto al sud, si percepiscono fino a 40°.

Dopo un periodo di tregua con alcune correnti fresche che interessano le regioni del nord, il caldo, a partire dalla prossima settimana, comincerà nuovamente a farsi sentire. Si prospettano giorni maggiormente roventi, proprio per l’arrivo dell’anticiclone subtropicale che porterà tantissima afa e umidità un po’ ovunque.

La colonnina di Mercurio comincerà nuovamente a impennarsi, a cominciare già da questo weekend con temperature che potrebbero andare oltre i 35°, soprattutto al centro nord e picchi di 40° e oltre. Purtroppo, non ci sono notizie positive, perché in base a quanto dicono i meteorologi, si potrà assistere a un caldo davvero infernale e tremendo.

Insomma, si rischiano giornate bollenti, afose con difficoltà a dormire la notte. Se fosse come immaginano gli esperti del settore, l’estate del 2022 si prospetterebbe essere la più calda di sempre paragonabile soltanto a quella del 2003 con tantissimi danni all’agricoltura per via dell’emergenza siccità che continua inesorabilmente.

Caldo di luglio 2022: cosa fare

Riuscire a trovare refrigerio in casa sembra quasi impossibile, ma sono tante le soluzioni che possono dare un po’ di sollievo dal caldo afoso che sarà presente anche nel mese di luglio. Oltre all’uso di un condizionatore portatile come Artic Cube, sono diversi i metodi che aiutano a evitare di sentire troppo calore in casa durante le giornate afose.

Oltre all’uso del condizionatore, è possibile anche installare delle tende isolanti davanti alle finestre o le porte per ridurre l’esposizione dell’ambiente ai raggi del sole. Le tende termiche sono una ottima soluzione proprio perché riducono la quantità di calore che entra in casa. Per impedire ai raggi solari di entrare, anche abbassare le tapparelle soprattutto durante il giorno è una soluzione utile.

Per riuscire a riposare bene la notte quando il caldo è insopportabile, è possibile aprire sia le finestre che le porte di casa in modo da fare entrare un po’ di fresco. Un’altra utile soluzione per dormire bene potrebbe essere usare dei cuscini imbottiti di grano saraceno o refrigeranti per sopperire al caldo di luglio.

Gli infissi isolanti sono una soluzione pratica, non solo per la stagione estiva, ma anche per l’inverno dal momento che mantengono la temperatura bassa della casa durante l’estate concedendosi degli attimi di sollievo dall’arsura e dall’umidità. Ridurre o evitare di usare apparecchi come elettrodomestici e il forno aiuta a trovare il giusto sollievo.

Caldo di luglio: il miglior condizionatore portatile

Per sopperire al caldo di luglio, la migliore soluzione, insieme alle tante fornite in questo articolo, è sicuramente l’uso di un condizionatore portatile, quale Artic Cube, molto apprezzato per i suoi benefici e per il consenso che ha ottenuto tra i consumatori. Un condizionatore mini, portatile, poco ingombrante ed elegante, adatto a qualsiasi stanza della casa.

Si può sistemare sia in ufficio che nella camera dei bambini senza problemi. Molto leggero e potente al tempo stesso, oltre che essere facile da usare. Bisogna soltanto versare l’acqua nel serbatoio, collegarlo all’unità per poi accenderlo e usufruire di tutti i benefici. Dotato di tre velocità di ventilazione che consentono il giusto controllo della potenza.

Sfrutta la tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra immediatamente nell’unità per poi venire spinta contro il filtro bagnato. In seguito, l’acqua evapora e si trasforma in aria fredda che, in pochissimo tempo, permette di rinfrescare tutta la casa. Un dispositivo silenzioso e considerato la soluzione ideale dal momento che è il perfetto esempio del rapporto qualità prezzo.

Ecologico, anche grazie ai filtri che hanno una durata di 8 ore prima di essere cambiati nuovamente. Inoltre, ha varie funzioni: oltre a rinfrescare gli ambienti della casa, umidifica e purifica in modo che si possa avere aria fresca e pulita priva di particelle di polvere dal momento che non usa gas o prodotti chimici.

All’interno della confezione di Artic Cube, oltre al condizionatore, si trovano anche un filtro, il cavo di alimentazione, la spina e il manuale delle istruzioni.

