Sebbene l’estate e la stagione estiva tardi ad arrivare, secondo le previsioni meteo, verso metà di giugno, il caldo dovrebbe cominciare a farsi sentire. Chiunque abbia un animale domestico deve fare particolarmente attenzione perché possono andare incontro a colpi di calore. Proviamo a vedere come proteggerli e cosa fare.

Caldo e animali domestici

Le temperature elevate, il termometro che segna 35° e oltre incide, non solo sulla salute e il benessere degli esseri umani, ma anche gli animali domestici vanno incontro a un caldo eccessivo. I cani e i gatti, ma anche altri animali possono non riuscire a tollerare le giornate afose ed è bene pensare anche alla loro salute per proteggerli.

Solitamente non sono soltanto le giornate assolate, ma anche gli alti livelli di umidità comportano un aumento del caldo e rischio di colpi di calore per gli amici a quattro zampe che possono mettere in serio pericolo la loro vita. I cani, i gatti e anche altri animali come gli uccelli non sudano, quindi la loro termoregolazione si sviluppa tramite un raffreddamento ad aria.

Alcune razze di cani come i bulldog, ma anche i gatti persiani o gli animali maggiormente anziani, insieme a quelli in sovrappeso, tendono a soffrire del caldo molto più rispetto ad altre tipologie. Quindi, è consigliabile prestare la massima attenzione in modo da proteggerli ed evitare che possano stare male e soffrire troppo il caldo.

I cani, rispetto ad altri animali domestici, sono maggiormente esposti a un rischio di colpo di calore, ma in generale se si esce nelle ore più calde sicuramente si mette a repentaglio la loro vita, quindi sarebbe meglio cercare di evitarlo qualora fosse possibile.

Caldo e animali domestici: come intervenire

Il Ministero della Salute, insieme all’Enpa ed ad altri enti che si occupano del benessere degli animali, hanno stilato una sorta di regole e di consigli da attuare in modo da proteggere gli animali domestici, come cane, gatto, ma anche uccelli e altre specie che vivono in casa, per assicurarli dal caldo eccessivo che, nei prossimi giorni e mesi, giungerà.

Prima di tutto, sarebbe meglio evitare di lasciare i cani in macchina in quanto potrebbe surriscaldarsi troppo e quindi portare alla morte dell’animale. Non bisogna neanche lasciarli troppo alla luce diretta del sole, ma favorire sempre delle zone d’ombra in modo che possano ripararsi dal sole e dai suoi forti raggi.

Non bisogna portare a spasso i cani nelle ore più calde della giornata, quindi nella fascia oraria tra le 11 e le 18, ma optare per un orario mattutino come le 7 oppure la sera tardi, magari intorno alle 20 circa. In spiaggia, è meglio accompagnarli e portarli quando ci sono condizioni favorevoli come la ventilazione e le zone ombreggiate.

Inoltre, a prescindere dalle uscite mattutine o serali, sempre portare con sé una bottiglietta di acqua o una ciotola in modo da rinfrescarlo e idratarlo. Un’ottima idea per tollerare meno il caldo è passare sul dorso dell’animale delle salviettine rinfrescanti per cani in modo da inumidire il pelo e bagnarlo. In casa poi la ciotola dell’acqua deve essere sempre piena affinché possa dissetarsi.

Caldo e animali domestici: rimedio naturale

