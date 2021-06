Caldo estivo: come rimediare con i condizionatori portatili

Pe trovare un po' di refrigerio dal caldo estivo, il condizionatore portatile è sicuramente il rimedio migliore per rinfrescare la casa.

Oggi è finalmente arrivata l’estate e di conseguenza anche il tanto temuto caldo e afa che non darà tregua per buona parte dei mesi a venire. Per ovviare al caldo estivo, ecco alcuni dei migliori rimedi e quali condizionatori portatili comprare per un po’ di sollievo.

Caldo estivo 2021

In base a quanto affermano i meteorologi, stanno per arrivare giorni di caldo estivo davvero intenso e preoccupante per tutti. Saranno giornate impegnative dal nord al sud di Italia con ondate di afa e di umidità che causeranno aria irrespirabile per tutti. Secondo quanto affermano gli esperti del settore, le temperature potrebbero toccare i 34° e oltre.

L’estate è appena cominciata, ma sta già iniziando a preoccupare in quanto il caldo estivo comincia già a farsi sentire con punte che arrivano a sfiorare anche i 40° al sud di Italia. Ci sono alcune analogie con le temperature estive dei mesi passati, ma i giorni caldi saranno sempre di più con qualche possibilità di temporali che porteranno un po’ di aria fresca.

Per combattere il caldo estivo, è bene cominciare, fin da ora, a cercare di trovare un po’ di sollievo, non solo in casa, ma anche fuori mentre si va al lavoro per evitare di boccheggiare. Per questa ragione, è molto importante affidarsi ai consigli e ai suggerimenti degli esperti del settore che raccomandano di non uscire nelle ore più clade della giornata e ricordarsi di proteggersi mettendo sempre la crema solare e un cappello.

Si raccomanda anche di usare un buon condizionatore portatile in modo da dare un po’ di refrigerio agli ambienti della casa. Il miglior condizionatore portatile è Artic Cube che aiuta a rinfrescare la casa in modo da non soffrire troppo il caldo estivo.

Caldo estivo 2021: consigli

Per affrontare il caldo estivo che porta a non riuscire a respirare, bisogna seguire alcune importanti regole suggerimenti in modo da tollerarlo. Si consiglia, considerando che il caldo fa sudare parecchio, di idratarsi bevendo almeno due litri di acqua naturale al giorno proprio perché aiuta e fa bene. Inoltre, è altrettanto importante fare attenzione all’alimentazione consumando cibi che siano leggeri e ben bilanciati, oltre che freschi.

È consigliabile consumare frutta e verdura in abbondanza, sia coma spuntino di metà mattina che merenda dal momento che contiene tantissima acqua, vitamine e sali minerali. Si tratta di alimenti freschi, sani che possono aiutare ad alleviare un po’ il caldo estivo.

Molto importante non uscire ed evitare di svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata che solitamente sono tra le 11 e le 14. Si consiglia, fin dal mattino, di chiudere e abbassare le tapparelle e le persiane in modo da avere più aria in casa ed evitare che i raggi del sole entrino in casa. Quando si esce per andare al lavoro o fare la spesa, munirsi di un cappellino e occhiali da sole.

In auto si consiglia di accendere il climatizzatore se è disponibile e usare sempre le tendine parasole soprattutto nelle ore più calde e centrali della giornata. Bagnare con acqua fresca i polsi o anche le braccia aiuta a dare un po’ di refrigerio e anche ad abbassare la temperatura corporea. Meglio indossare indumenti leggeri evitando quelli realizzati in fibre sintetiche, optando per lino e cotone.

Caldo estivo 2021: miglior condizionatore

Per sopperire e tollerare il caldo estivo di quest’anno, oltre ai consigli forniti, il modo migliore è dotarsi di un buon condizionatore portatile. Tra i tanti modelli, i consumatori consigliano Artic Cube, un mini condizionatore portatile che aiuta a rinfrescare e raffreddare gli ambienti di casa in modo da godere di un po’ di refrigerio.

Artic Cube è il migliore, non solo per la sua efficacia e qualità, ma anche perché molto piccolo, oltre a essere poco ingombrante, compatto. Si può posizionare in qualsiasi ambiente della casa, compreso anche la camera dei bambini. Molto facile da usare in quanto bisogna inserire l’acqua nel serbatoio, collegarlo all’unità e accenderlo.

Ha tre velocità di ventilazione per consentire un controllo preciso della potenza. Un condizionatore innovativo in quanto usa la tecnologia di raffreddamento ad acqua. L’aria calda entra nell’unità ed è spinta contro il filtro bagnato. L’acqua evapora rilasciando aria fredda in modo da rinfrescare gli ambienti di casa. Un condizionatore silenzioso che non disturba e che aiuta a dormire passando notti al fresco senza sentire quel senso di afa e umidità. Grazie a questo e al rapporto qualità prezzo, è riconosciuto come il miglior condizionatore portatile del 2021.

Una soluzione ecologica e molto potente. Ha diverse funzioni: non solo raffredda, ma purifica e deumidifica anche i vari ambienti di casa. Raffredda l’aria di casa in poco tempo proprio grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua. I filtri hanno una durata molto lunga. Non usa gas o refrigeranti chimici per cui è possibile godere di aria fresca e pulita senza nessuna particella di polvere.

All’interno della confezione si trova il cavo di alimentazione con la spina e il manuale d’istruzioni.

Chi fosse intenzionato a comprare Artic Cube deve sapere che è un prodotto originale ed esclusivo, per cui non ordinabile online o nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale. L’utente deve collegarsi alla pagina, compilare il modulo nella sezione specifica inserendo i propri dati personali e inviare l’ordine. Il mini condizionatore portatile è in promozione al costo di 59€ per una confezione, anche se sono diverse le offerte di cui usufruire con la spedizione gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.

