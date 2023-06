Caldo in arrivo: consigli e miglior rimedio

Il caldo in arrivo si combatte meglio se si adottano accorgimenti specifici. Vediamo insieme come fare.

Il caldo in arrivo va affrontato tempestivamente per evitare e limitare i danni che questo può avere sulla salute delle persone, con particolare riferimento alla salute delle persone più fragili. Vediamo insieme come fare.

Caldo in arrivo

Il caldo in arrivo, insieme agli insetti, sono, probabilmente, una delle cose che meno si amano dell’estate. D’altra parte, come potrebbe essere altrimenti? In particolare per quel che riguarda il caldo, però, l’attenzione deve restare alta perché, se non si prendono provvedimenti tempestivi per limitare le conseguenze del caldo sulla salute dell’uomo, si potrebbe arrivare ad essere alle prese con situazioni davvero preoccupati, soprattutto se ci si prende cura di bambini, anziani e persone fragili in generale.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli effetti del caldo sulla salute delle persone e come contrastare il caldo in arrivo per limitare questi danni.

Caldo in arrivo: consigli

Noi tutti possiamo stare male durante un’ondata di caldo, ma le persone anziane o i bambini, così come pure chi ha problemi cardiovascolari o prende alcuni farmaci, sono più esposti poiché i loro corpi, contrariamente al corpo delle persone in buona salute, ha maggiore difficoltà ad adattarsi. I battiti del cuore accelerati, il sudore, il bisogno continuo di bere, una pelle eccessivamente arrossata, vertigini, mal di testa, nausea e stanchezza sono segnali a cui noi tutti dovremmo prestare attenzione durante un’ondata di caldo.

Indossare, anche quando si è in casa, abiti larghi, preferibilmente in cotone o, comunque, realizzati in tessuto traspirante, e di colore chiaro è una buona norma per contrastare il caldo. Allo stesso modo, si consiglia di tenere porte e finestre aperte la sera e di richiuderle il giorno dopo, appena il sole fa capolino. Inoltre, è buona norma fare più docce fresche al giorno, un pediluvio e impacchi con il ghiaccio sui polsi, la fronte e la nuca.

Per affrontare il caldo in arrivo è necessario anche modificare l’alimentazione. Si consiglia di evitare le fritture, i piatti elaborati e di preferire i piatti freddi, la frutta e la verdura. Infine, per mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo, si consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno. Non è un caso, infatti, che frutta e verdura siano i cibi dell’estate proprio per la loro leggerezza e l’acqua in essi contenuta.

Caldo in arrivo: miglior rimedio

Il condizionatore è il rimedio migliore sul quale fare affidamento per combattere il caldo in arrivo perché, insieme agli altri accorgimenti che si consiglia di adottare, questo strumento può realmente fare la differenza ed essere di grande aiuto soprattutto se in casa vivono con noi anziani, bambini e persone fragili in generale.

Molte persone potrebbero essere reticenti all’idea di un condizionatore, in parte, per il costo che questo strumento ha, in parte, per il caro bollette, in parte, per i costi di manutenzione e installazione. Probabilmente, è per aggirare questi ostacoli che la cosa di produzione di riferimento ha progettato e realizzato Artic Cube, il primo condizionatore portatile, che non richiede alcuna installazione, né costo di manutenzione, né tantomeno aumenti sulla bolletta. Perché?

Artic Cube è un condizionatore portatile che, al contempo, funge anche da climatizzatore e deumidificatore, allo scopo di rinfrescare e cambiare l’aria, che è molto importante durante le ondate di caldo. Piccolo nelle dimensioni, per facilitare il trasporto, Artic Cube è dotato di un motore potente e tre livelli di velocità, da selezionare sulla base delle proprie esigenze e necessità. Silenzioso durante il suo funzionamento, Artic Cube concilia il sonno grazie alla luce soffusa che emana.

Sano ed ecologico, Artic Cube funziona grazie ad una tecnologia di raffreddamento ad acqua. Per il suo funzionamento, è sufficiente riempire il serbatoio d’acqua e collegare Artic Cube alla presa di corrente elettrica. Grazie a questa tecnologia, Artic Cube cattura l’aria calda di una stanza, la spinge contro il filtro bagnato e lascia evaporare l’acqua, che inizierà a circolare nella stanza sotto forma di aria fresca.

Artic Cube ha un’autonomia di 8 ore, rinfresca una stanza in pochissimo tempo e si presta sia ad un uso esterno e sia ad un uso interno.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Cube è in promozione a 59,00 € per un solo climatizzatore. L’offerta varia in base al numero di climatizzatori che decidere di acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

