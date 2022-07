Caldo in casa ad agosto: i metodi per trovare refrigerio

Il caldo del mese di agosto si può combattere in casa con metodi come le zanzariere e l'uso di un condizionatore portatile che dà refrigerio.

Il mese di luglio si appresta a terminare e agosto si prospetta essere particolarmente caldo e afoso proprio come i mesi precedenti. Nei paragrafi che seguono, proviamo a capire quali sono i metodi migliori e più efficaci per trovare un po’ di refrigerio dentro casa e non boccheggiare e che permettono di avere un ambiente fresco.

Caldo in casa ad agosto

Sembra che anche per il mese di agosto che sta per iniziare, il caldo continuerà ancora a essere protagonista. Considerando che agosto è il mese delle ferie e molti partono, possono trovare refrigerio al mare, in montagna o nelle piscine. Per chi rimane in città, purtroppo le condizioni meteo non promettono nulla di buono.

Pare che ci sarà una Italia un po’ spaccata in due. Le situazioni temporalesche e il caldo asfissiante si alterneranno con giornate di pioggia ad altre di afa e umidità insopportabile difficile da tollerare, soprattutto in casa. L’anticiclone africano che ci ha fatto boccheggiare già da maggio, non ci lascerà in pace neanche ad agosto.

Le temperature, soprattutto al nord, segnalano un caldo un po’ più elevato rispetto alla media, sebbene il termometro non registrerà i picchi di mesi precedenti. Al centro e al sud di Italia ci saranno temperature stabili con un po’ di temporali a rasserenare e dare il refrigerio sufficiente per sopportare il caldo in casa.

Nonostante il clima di agosto non sia più così torrido, ci saranno comunque temperature alte per cui è bene proteggersi fin da ora in modo da capire come fare per trovare un po’ di refrigerio e risollevarsi dai giorni caldi e terribili.

Caldo in casa ad agosto: come fare

Per riuscire a superare nel modo migliore questo mese di agosto e il caldo che si farà sentire, anche se in misura minore, è bene stilare un mini vademecum di cose da fare per riuscire a trovare refrigerio in casa. In questo modo è possibile sopravvivere alle alte temperature e a tutti gli inconvenienti che bisogna affrontare.

Idratarsi è il metodo migliore per riuscire a sfuggire alla calura agostana. Allestire in casa un piccolo angolo ristoro con bevande fresche, come smoothies, frullati, ma anche centrifughe, sicuramente può aiutare. La frutta fresca, i gelati e i ghiaccioli alla frutta sono un toccasana per sopravvivere a questo caldo anomalo.

Dormire bene è fondamentale in ogni momento, ma in estate diventa basilare, considerando che, durante la notte, a causa delle alte temperature, non sempre è possibile. Per questa ragione, installare delle zanzariere da posizionare sopra al letto oppure vicino alle finestre aiuta ad allontanare gli insetti, ma anche ad avere un po’ di aria in casa.

Per le lenzuola e le federe sono consigliati colori chiari come il bianco, il beige oppure il grigio perla e materiali in fibre naturali. Il lino e il cotone sono perfetti perché traspiranti, oltre a fornire una perfetta termoregolazione. Infine, è bene non dimenticare di munirsi di un ventilatore o condizionatore come Artic Cube che dà sollievo dall’arsura.

