Caldo in casa: i metodi per trovare sollievo

Schermare le persiane e le finestre, mangiare frutta di stagione, ma anche un buon condizionatore sono metodi efficaci per tollerare il caldo in casa.

Le temperature di maggio sono molto elevate e si ha già un sapore d’estate grazie al caldo di questi giorni. Riuscire a sopportarlo in casa è molto difficile, ma vi sono rimedi che sicuramente aiutano a dare sollievo e un po’ di frescura all’ambiente domestico e che illustriamo qui in modo da sapere come fare.

Caldo in casa

Questi giorni di maggio stanno mostrano un rialzo notevole delle temperature con il caldo che si sta facendo particolarmente sentire. In casa sta davvero diventando insopportabile e l’abitazione rischia di diventare un forno nel quale risulta impossibile poter convivere e stare. Le temperature si stanno alzando molto e riuscire a sopravvivere non è facile.

Con l’arrivo dell’afa e dell’umidità, si ha timore che la casa possa surriscaldarsi più del necessario e, quindi, si rischia di andare incontro a notti insonni. Dallo schermare sia le tapparelle che le persiane sino a usare i condizionatori, sono solo alcuni dei rimedi che permettono di trovare sollievo all’afa e alle temperature di questi giorni.

Le alleate migliori per combattere il caldo di questi giorni sono le finestre e le persiane, per cui è bene farne un buon uso. In questo modo si mantiene la propria casa al fresco riuscendo a godere di un po’ di pace e di sollievo dal calore e afa eccessiva. Se si tratta di una abitazione costruita molto tempo fa, ci possono essere degli infissi che hanno una doppia apertura.

Dalla parte inferiore è possibile far entrare aria fresca in modo da tollerare le alte temperature. Chiudere gli infissi aiuta a mantenere il fresco e dare sollievo all’abitazione. Nelle ore più calde è meglio chiudere tutto per aprirle soltanto quando il sole è tramontato in modo che possa entrare un po’ di fresco e far circolare l’aria.

Caldo in casa: metodi

Sopportare il caldo in casa non è facile, ma ci sono dei metodi e delle soluzioni che aiutano a dare un po’ di sollievo permettendo di sentire meno la calura. Sono molti già coloro che stanno comprando un condizionatore quale Artic Cube per rinfrescare l’ambiente e riuscire a tollerare un po’ meno il caldo dando refrigerio all’ambiente.

Secondo alcuni studi che sono stati condotti, procurarsi e installare delle tende da sole ha effetti benefici dal momento che riduce il calore in eccesso della casa. Si consiglia di optare per delle tende di colore chiaro da mettere alle finestre in modo da non far entrare il sole e, quindi, avere un po’ di sollievo dall’eccessivo calore estivo.

Il computer, il telefono e altri apparecchi elettronici, se non sono essenziali, si consiglia di spegnerli, per lo meno nelle ore notturne. In questo modo si risparmia sulla bolletta, ma si riduce anche il calore che questi dispositivi sprigionano nel momento in cui lavorano. Per ombreggiare la casa si possono piantare degli alberi o far crescere delle piante rampicanti sul balcone e in terrazzo.

L’alimentazione può anche essere un valido alleato per sopportare il caldo in casa. Quindi, consumare della frutta fresca, come una fetta di melone o di anguria sicuramente aiuta a dare sollievo al calore. Prima di andare a dormire una bella doccia fredda è l’ideale perché permette di abbassare la temperatura corporea e ad aiutare la circolazione.

Caldo in casa: condizionatore

Per sopperire al caldo e all’afa che si avvertono soprattutto in casa, insieme ai vari consigli e soluzioni, è possibile ordinare un buon condizionatore e il migliore, tra i tanti in commercio, è appunto Artic Cube. Un mini condizionatore portatile che ha un design compatto per cui è possibile trasportarlo in ogni stanza della casa per dare sollievo.

Un dispositivo che rinfresca e raffredda gli ambienti creando dei luoghi piacevoli nei quali è possibile soggiornare. Si usa in modo molto semplice dal momento che si riempie il serbatoio con l’acqua per poi accenderlo e collegarlo. Dispone di ben tre velocità di ventilazione in modo da regolarlo in base alle proprie esigenze e bisogni.

E’ definito il miglior condizionatore portatile grazie alla facilità di utilizzo e ai benefici immediati contro il caldo

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Molto silenzioso e non causa problemi o rumore. Funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità ed è poi spinta contro il filtro bagnato. A quel punto evapora e rilascia aria fredda per dare sollievo alla casa. Un prodotto come Artic Cube è economico ed ecologico, oltre che sano.

I filtri hanno una durata di ben 8 ore prima di avere bisogno di altra acqua. Oltre a rinfrescare, umidifica e purifica anche gli ambienti di casa per un luogo fresco e piacevole dove stare. Non ha bisogno di gas e refrigeranti chimici.

Non si ordina nei negozi o Internet, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dal momento che è esclusivo e originale. Si lascia i dati nel modulo per attivare la promozione di un dispositivo Artic Cube al costo di 59€, ma vi sono anche altre offerte da valutare e considerare. Si paga con Paypal, la carta di credito o anche in contanti alla consegna.

