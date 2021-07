Caldo insopportabile: conigli e rimedi per la casa

Il caldo insopportabile è giunto e per riuscire a contrastarlo, ci sono alcuni rimedi utili da adottare in casa: dal condizionatore alle tende chiare.

L’estate è giunta portando con sé tantissimo calore e afa difficili da tollerare per chiunque. Le temperature stanno sfiorando picchi altissimi provocando un caldo insopportabile che è possibile contrastare con alcune ottime soluzioni. Vediamo quali e come fare.

Caldo insopportabile

Il mese di luglio è iniziato davvero con il botto e nel modo peggiore possibile per quanto riguarda il meteo. Questo mese si prospetta essere uno dei più caldi con temperature che arrivano a toccare anche i 35° soprattutto nelle regioni al sud di Italia. Un caldo insopportabile che rende spossati e stanchi, oltre a portare disturbi gravi, quali crampi e colpo di calore, considerato il più grave.

Sono davvero varie le soluzioni per restare freschi quando il clima è caldo. Prima di tutto, è importante mantenere il corpo idratato bevendo acqua per aiutare l’organismo e tenere bassa la temperatura corporea. Si consiglia anche di consumare acqua ricca di vitamine e bevande sportive in modo da ripristinare i sali minerali e i nutrienti che si perdono durante l’attività fisica.

Consumare poi alimenti freschi e leggeri, quali frutta e verdura in insalate o macedonie, sicuramente aiuta a contrastare il caldo insopportabile. Si raccomandano pasti poco abbondanti e leggeri, oltre che ben equilibrati. Consumare frutta e verdura, anche crude, come una fetta di anguria o di melone può aiutare a idratarsi nel giusto modo.

Non uscire e non esporsi al sole nelle ore più calde, ovvero nella fascia oraria tra le 10 e le 16. Nel caso si dovesse uscire per impegni o per lavoro, meglio sempre proteggersi indossando la crema solare e scegliere zone ombreggiate. I bambini e gli anziani, dal momento che sono i soggetti maggiormente vulnerabili al calore, dovrebbero stare in luoghi freschi ed evitare di uscire di casa per non stare male.

Caldo insopportabile: consigli

Il caldo insopportabile si fa sentire anche in casa e per questa ragione, considerando che si passa tra le mura domestiche la maggior parte del tempo, conviene ripararsi dall’arsura adottando dei metodi e delle soluzioni efficaci per rinfrescare l’abitazione. Uno dei primi consigli per combattere il caldo insopportabile è usare un ventilatore o condizionatore portatile quale Artic Cube che raffredda l’ambiente domestico.

Un ventaglio o anche un condizionatore di questo tipo aiuta a rimanere freschi. Si consiglia di posizionare il condizionatore portatile nella stanza che si usa di più, quale la camera da letto oppure la cucina. Chiudere le tende o abbassare le tapparelle e le veneziane permette di garantire il fresco nell’ambientazione di casa. Le tende parasole sono efficaci in quanto proteggono l’ambiente dal sole senza oscurare la luce.

Per combattere il caldo insopportabile, soprattutto in casa, si possono ricoprire le finestre con un pannello riflettente, magari in carta di alluminio in modo da evitare che i raggi solari penetrino all’interno dell’abitazione. Molto importante idratarsi: tenendo sempre dell’acqua in frigorifero in modo da rinfrescarsi in ogni momento e occasione.

Il caldo può essere insopportabile anche la notte non riuscendo a dormire. Per riuscire a riposare serenamente la notte e stare freschi, si consiglia di usare delle lenzuola in lino o cotone che sono traspiranti e regolano la temperatura corporea durante la notte. Un altro rimedio è usare delle luci a risparmio energetico e spegnere tutti gli elettrodomestici che non si usano all’interno della casa.

