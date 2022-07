Le tapparelle e persiane abbassate, ma anche bere almeno due litri di acqua fresca al giorno, permettono di combattere il caldo in casa dando sollievo.

Il mese di luglio continua a caratterizzarsi, come mostra anche il meteo, per un caldo intollerabile e insopportabile soprattutto in casa. Tantissimi i metodi e le soluzioni che qui consigliamo per trovare sollievo all’arsura e afa che sta investendo l’Italia da nord a sud in questi giorni e nelle settimane che arrivano.

Caldo insopportabile in casa

In questi giorni, con le temperature in rialzo il caldo sta diventando davvero insopportabile e intollerabile da gestire. Stare in casa è difficile anche perché i 35° e oltre non aiutano e il refrigerio sembra un lontano miraggio. La settimana si preannuncia davvero difficile con gli esperti che affermano si toccheranno punte di 40° in alcune regioni del sud.

Il mese di luglio prosegue sulla linea di giugno, per quanto riguarda le condizioni meteo e si continua a boccheggiare. Andare al mare o in piscina oppure in montagna sembra essere l’unica soluzione per godere di un po’ di refrigerio e di sollievo da questa calura estiva che sta mettendo a dura prova moltissimi.

Chi ha la fortuna di andare in spiaggia sicuramente riuscirà a resistere facendo un bel bagno in mare, mentre per gli altri bisognerà sopportare le temperature di città che in casa sono davvero difficili da sopportare con un caldo terribile. Nelle ore più calde della giornata che vanno da mezzogiorno alle 15 circa si ha la sensazione di non riuscire a respirare.

Accendere i condizionatori come Artic Cube o i ventilatori è la regola d’obbligo, così come ristorarsi bevendo qualcosa di fresco e ghiacciato in modo da dare un po’ di sollievo a questo caldo insopportabile del mese di luglio che, secondo gli esperti, continuerà ancora per molto tempo.

Caldo insopportabile in casa: consigli

I notiziari lo ripetono in continuazione di non uscire nelle ore di punta e di fare attenzione, ma anche in casa anche la situazione rischia di precipitare e il caldo diventa ogni giorno più intollerabile. Per contrastare questa ondata di calore e provare un po’ di refrigerio, sono diversi i consigli da adottare che possono sicuramente aiutare.

In base al parere degli addetti ai lavori, bisognerebbe cercare di bere tantissimo favorendo così un miglioramento dell’idratazione interna. Almeno due litri di acqua al giorno, possibilmente fresca e non ghiacciata, sono sicuramente uno dei rimedi anticaldo. Si possono consumare anche estratti o centrifugati di frutta e verdura per fare il pieno di vitamine e sali minerali.

Si consiglia poi di limitare tutte quelle bevande che sono ricche di caffeina e teina come la coca cola è il tè, ma anche l’alcool. In questi giorni in cui il caldo diventa difficile da tollerare e non dà tregua è possibile passare sulle braccia o gambe delle salviette di cotone imbevute di acqua fredda in modo da rinfrescarsi e dare sollievo dalle alte temperature.

Per la sera si può optare per un bagno tiepido aggiungendo nell’acqua degli oli essenziali a base di menta piperita o eucalipto che permettono di rivitalizzare i sensi. Si raccomanda poi di tenere le tapparelle e persiane abbassate soprattutto nelle ore più calde e aprile soltanto la sera per dare un po’ di refrigerio all’ambiente.

Caldo insopportabile in casa: miglior condizionatore

I condizionatori sono uno degli strumenti maggiormente adatti per ritemprarsi dal caldo insopportabile del mese di luglio. Tra i vari dispositivi, il migliore attualmente è Artic Cube, un condizionatore portatile molto piccolo, dal design moderno ed elegante, non ingombrante che dona freschezza in poco tempo.

Uno strumento efficace che rinfresca in modo rapido qualsiasi ambiente della casa semplicemente aggiungendo dell’acqua nel serbatoio, accenderlo e controllare l’unità. Le tre unità di ventilazione permettono di avere sempre un controllo preciso sulla potenza di questo dispositivo. Un condizionatore che funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua.

Per le sue caratteristiche, facilità di utilizzo e rapporto qualità prezzo è definito come il miglior condizionatore portatile del momento. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Con questo funzionamento l’aria calda entra direttamente nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. L’acqua, evaporando, rilascia aria fredda in grado di dare refrigerio a qualsiasi ambiente della casa. Un climatizzatore economico, potente e silenzioso che raffredda l’aria in pochissimo tempo, è sano e si può posizionare in qualsiasi stanza della casa.

I filtri hanno una durata di 8 ore prima di essere nuovamente cambiati e riempiti d’acqua. Un condizionatore come Artic Cube non usa gas o refrigeranti chimici, per cui l’aria è immediatamente più salutare e sana, quindi priva di particelle di polvere. Inoltre, non solo rinfresca, ma funge da umidificatore e purificatore dell’aria della casa.

All’interno si trova un filtro, il cavo di alimentazione, la spina e anche il manuale di istruzioni.

Artic Cube non è ordinabile nei negozi o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo e si approfitta della promozione temporanea di una confezione a 59€ usufruendo anche di altre offerte da valutare. Il pagamento è a disposizione con i seguenti mezzi: Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.

Artic cube è in esaurimento scorte, si consiglia di ordinare il proprio climatizzatore in tempo.