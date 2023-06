Caldo record a Pechino, toccati i 41,1 gradi

Pechino, 22 giu. (Adnkronos) - Giornata di caldo con temperature da record a Pechino per questo periodo dell'anno. Nella capitale cinese non c'era mai stata una giornata di giugno tanto bollente dal 1961, dall'inizio delle rilevazioni. La colonnina di mercurio ha toccato i 41,1 gradi,...

Pechino, 22 giu. (Adnkronos) – Giornata di caldo con temperature da record a Pechino per questo periodo dell'anno. Nella capitale cinese non c'era mai stata una giornata di giugno tanto bollente dal 1961, dall'inizio delle rilevazioni. La colonnina di mercurio ha toccato i 41,1 gradi, riporta la Bbc citando i dati diffusi dalle autorità cinesi.

Temperature estreme che non daranno tregua per giorni ai 21 milioni di abitanti di Pechino, dove è scattata l'allerta arancione per un'ondata di caldo che andrà avanti almeno fino a fine mese. La stessa Bbc riferisce di una stazione meteorologica a nord di Pechino che ha registrato una temperatura massima di 41,8 gradi.

Le autorità di Pechino, della vicina Tianjin e di altre città del nord e dell'est del gigante asiatico hanno invitato allo stop alle attività all'aperto durante le ore più calde del giorno. Ci sono stati anche appelli a contenere i consumi energetici.